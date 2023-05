Juventus | Fagioli operato alla clavicola | recupero in due mesi

(Di sabato 20 maggio 2023) “Questa mattina Nicolòè statodi osteosintesi della frattura delladestra: l’intervento è stato eseguito dal prof. Roberto Rossi,presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, presso la clinica Sedes Sapientiae; i tempi disono di circa 2”. Lo scrive lain una nota sul suo sito ufficiale, a proposito delle condizioni del centrocampista classe 2001 che in questa stagione è sceso in campo 37 volte, realizzando tre gol. SportFace.

... comee Iling Jr., stanno diventando veri e propri titolari nel loro ruolo, facendo accomodare in panchina giocatori come Paredes e Kostic . Leggi Anche, Giorgetti: 'Perché toglierle ...Diversa la situazione alla. Tanti assenti per Allegri: oltre agli infortunati Bonucci , De Sciglio,e Pogba infatti sono out per squalifica anche Danilo e Cuadrado. In difesa si ...Gli addii La2023 - 24 ricomincerà da un mix di giovani e senatori, uno zoccolo duro formato da Perin, Danilo, Bonucci, Gatti, Bremer, De Sciglio,, Locatelli, Miretti, Kostic e ...

Bollettino Medico | Aggiornamento sull'infortunio di Fagioli Juventus Football Club

Dopo il brutto infortunio rimediato nella semifinale col Siviglia, la Juventus ha comunicato che l’operazione di Nicolò Fagioli è riuscita perfettamente. La Vecchia Signora, infatti, ha rilasciato un ...Aggiornamenti da casa Juventus sulle condizioni di Nicolò Fagioli, sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura della clavicola rimediata nella semifinale di Europa League contro il Siviglia: ...