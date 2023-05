Juvecaserta | tutto pronto per gara 4 contro Teramo

Non c'è più tempo per rientrare, la Luiss festeggia conil suo pubblico e si prepara ad affrontare Ozzano nella semifinale per andare in A2. Luiss Roma - Ble Decò77 - 70 (23 - 17, ...Non c'è più tempo per rientrare, la Luiss festeggia conil suo pubblico e si prepara ad affrontare Ozzano nella semifinale per andare in A2. Luiss Roma - Ble Decò77 - 70 (23 - 17, ...

Juvecaserta in trasferta a Teramo: c'è gara 3 dei play off CasertaNews

TERAMO – Che spettacolo ieri sera al palasport Tino Pellegrini di Scapriano! Traendo forza ed energia da una difesa attenta e concreta la Teramo a Spicchi ha infatti giocato una splendida ...Si torna in campo domani sera, venerdì, per gara3 del turno unico di playoff per l’ammissione alla prossima serie B nazionale e per la Ble Decò Juvecaserta c’è ...