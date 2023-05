Juve | riflessioni su Allegri e Giuntoli

Due principi che devono essere centrali nelledella società e che, nella conferenza ... In casavincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. E vincere l'Europa League, ...Futuro in bilicoLenel day after si sprecano, sul futuro della Juventus dentro e fuori ... Il contratto è in scadenza nel giugno 2025 e in casaè tempo di valutazioni, anche sul proprio ...Da Allegri, ma non solo, laripartirà, come raccontato dal nostro inviato a Siviglia Cristiano Corbo:

Juve, riflessioni in corso: Allegri resta al timone, si riparte dai giovani Calciomercato.com

Due principi che devono essere centrali nelle riflessioni della società e che ... La gioventù, però, fa parte della storia fondativa della Juventus ed è stata una risorsa preziosa nel corso di questa ...Starebbero emergendo infatti riflessioni diverse all’interno della società dove non tutti sono convinti del manager oggi al Napoli. The post Giuntoli-Juve, nuove incertezze: pareri discordanti ...