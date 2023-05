Juve | i retroscena delle manovre stipendi | il Covid | le chat e perché i giocatori dissero sì

(Di sabato 20 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il camminosquadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mesentus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

E c'è l'incognita Uefa L'EMERGENZA La riflessione tra i giocatori di quellaera molto sana, qualche sudamericano avrebbe fatto a meno di tagliarsi lo stipendio ma alla fine si adeguerà anche ...Pensare che adl possa liberare entrambi per farli andare insieme allaper me è utopistico' ma anche: 'Se Giuntoli va allaè normale che se dipendesse da lui (e potrebbe essere così) si ...MOGGI OSPITE A CM: 'MILITO AL GENOA SENZA CONOSCERLO, VI RACCONTO UNSU NESTA ALLA' Decisa ma umile, si affida all'ex terzino Maxwell per avere una visione completa del calcio: ' Lui ...

Stipendi Juve, il retroscena: c'era ok di Chiné, il Coni ha bloccato tutto Tuttosport

L'operazione è di quelle roboanti, perché porterebbe (o forse, porterà) il diesse del Napoli Cristiano Giuntoli alla Juve. Eppure, secondo La Stampa , nelle ultime ore si sarebbero registrate delle ...Gli accordi stipulati dai giocatori col club, nel periodo del Covid, per garantire gli stipendi a tutti i dipendenti nel periodo del lockdown. La prima manovra era nata in chat e consigliata anche ad ...