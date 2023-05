Juve | difficile trattenere Di Maria e Rabiot

(Di sabato 20 maggio 2023) Un’altra stagione senza trofei e ora è tempo di guardare la rosa e capire chi può far parte del futuro dellacosì come DiUn’altra stagione senza trofei e ora è tempo di guardare la rosa e capire chi può far parte del futuro dellacosì come Di. Per i bianconeri potrebbe essere un’estate di sacrificati di lusso: il centrocampista potrebbe andare in Premier, mentre l’argentino non è poi così sicuro di restare, soprattutto dovessero togliere le Coppe al club. A rischiare sarebbero anche Vlahovic e Cuadrado. Lo scrive Tuttosport.

Allegri: "Juve, annata difficile. Siviglia più bravo" Tuttosport

L’allenatore è sotto osservazione: l’altalena di sentenze e penalizzazioni avrebbe destabilizzato qualsiasi squadra, ma raramente il gioco ha offerto generi di conforto. Anche Giuntoli resta incerto ...Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società emiliana avrebbe chiesto come contropartite tecniche Barrenechea e Iling Junior ...