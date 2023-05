Jorge Martin | quale futuro? Interviene Paolo Ciabatti di Ducati

(Di sabato 20 maggio 2023) È stato il vero, grande, avversario di Enea Bastianini nella corsa alla seconda guida dellaufficiale, lasciata libera alla fine della scorsa stagione da Jack Miller, passato poi in KTM. Adesso, la Yamaha avrebbe acceso i suoi riflettori proprio su di lui nel tentativo di strapparlo a Borgo Panigale.vuole gareggiare in MotoGP, presto, con una moto di punta, ma nella Nuvola Rossa non sarà possibile, a meno di clamorosi risvolti. Nonostante questo scenario,sembra voler trattenere il suo talentuoso centauro., parla: “Yamaha su di lui? Se vuole vincere, resti con noi…” (Credit foto – MotoGP.com)“Ha un’opzione nel contratto, noi vorremmo che restasse con ...

A Le Mans in Francia l'otto volte campione del mondo ha lottato per il podio nella Sprint ed era impegnato con il connazionalein un bellissimo duello per il secondo posto quando è ...Dietro di loro, più staccati, ci sono Brad Binder e. Ma l'aspetto più curioso e interessante di questo derby italiano per la prima posizione della classifica iridata è dato dal modo ...... Marc Marquez è tornato in MotoGP e ha dato spettacolo, sfiorando la pole position a Le Mans e lottando in maniera indomita controper difendere il secondo posto, finendo tuttavia in ...

I piloti dei quattro team Ducati hanno ottenuto tre vittorie su cinque nelle Sprint race e quattro su cinque nelle gare. Ma chi va meglio e chi va peggioLa stagione 2023 della MotoGP è solo alla sua quinta gara, ma già fervono i movimenti di mercato, che potrebbero cambiare gli scenari del prossimo anno. Una delle pedine è Jorge Martin, di cui si dice ...