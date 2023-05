Nella seconda semifinale di Eurolega a Kaunas il play del Barcellona è caduto malamente sul parquet spezzandosi due denti. Inquadrato dalle ...... Mirotic protagonista assoluto con 17 punti messi a segno, a seguire Abrines, 16,, 13, e Laprovittola, 10. Per la Virtus Bologna una serata no,deve far riflettere la squadra di ...... sorpresa del torneo battuta largamente 87 - 70 grazie a un parziale chiave di 15 - 3ha ... Lituania : Brazdeikis 13, Butkevicius 13, Echodas 0, Gedraitis 5, Grigonis 16,9, Kuzminskas 5, ...

Jokubaitis, che botta! Denti spezzati e lui sorride Gazzetta

Il play lituano del Barcellona ha sbattuto la faccia contro il parquet durante il secondo quarto della semifinale contro il Real Madrid ma non ha fatto una piega. E' tornato in panchina e si è messo a ...Sarà il Real Madrid la seconda finalista di questa Eurolega. In un quarto quarto pazzesco, deciso anche da 7 punti del Chacho Rodriguez ...