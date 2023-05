Joe Cocker | colui che ha fatto sognare Woodstock

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Con una discografia composta per la maggior parte da cover, Joehala storia della musica. Questo perché è stato in grado di rinnovare qualsiasi canzone e di farla propria, donando un significato nuovo e vissuto. Ecco 10 brani di Joe. You Can Leave Your Hat On (1986): l’inconfondibile JoeBasta la prima nota a farci riconoscere You Can Leave Your Hat On. Ad ogni festa e situazione mondana, è imprescindibile la presenza della colonna sonora degli spogliarelli. La canzone è infatti un invito del cantante alla sua amante a spogliarsi di tutti gli abiti, consentendole di tenere a dosso solo il cappello. Scritta da Randy Newman per Sail Away, You nel 1972, l’interpretazione diè la versione più conosciuta. Il brano acquistò successo infatti solo nel 1986, ...