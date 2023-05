Jay Z e Beyoncé comprano la villa più costosa della California | 200 milioni e 2000 metri quadri

Leggi su biccy

(Di sabato 20 maggio 2023)e Jay Z hanno sempre fatto le cose in grande e in questi giorni hanno fatto un acquisto record. La coppia ha comprato una nuova, la più. L’immobile di 2.000è stato progettato dall’architetto giapponese Tadao Ando, lo stesso che sta lavorando alla nuovadi Kanye West a Bel Air. Jay Z e la moglie (che adesso è in tour) sei anni fa hanno comprato un’altra casa vicino a Los Angeles per 88, proprietà che adesso vale oltre i 100. Buon per loro. JAY-Z etviennent d’acheter la maison la plus chère de Californie, en payant environ 200 millions de dollarspic.twitter.com/iUVFvIfSFp — ®ichard ars (@Richa rdMars) May 19, 2023 https://t.co/weVKFRl0qs — ...