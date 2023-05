Javier Cercas. "Che deve fare un intellettuale Stare col sistema"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 maggio 2023) Lo scrittore spagnolo fa brillare una grandiosa verità: l'unica cosa possibile è dichiarasi a favore del. Che non distrugge il mondo, non provoca le guerre, non affama la povera gente: ilè la democrazia, e la democrazia è bella, accidenti se lo è