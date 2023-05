Jasmine Carrisi pronta per il GF Vip | ma con una condizione | Non ci crederete

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 20 maggio 2023) Alfonso Signorini ha chiesto adi partecipare al Grande Fratello Vip, ma la figlia di Al Bano e Romina Power ha declinato l'invito. Tuttavia, in una recente intervista ha lasciato intendere che potrebbe accettare in futuro, quando la sua carriera musicale sarà avviata. Nel frattempo,è stata contattata per partecipare all'Isola dei Famosi, ma teme che possa interferire con la sua attività musicale. In ogni caso,ha il supporto della madre Loredana, che le dà consigli sia per la musica che per la televisione. Leggi l'articolo per scoprire di più sulla sua decisione e sulle sue priorità. Di cosa parliamo in questo articolo... Alfonso Signorini ha invitato Alfonso Signorini ead entrare nella casa del Grande Fratello ...