Jane Fonda | “René Clément mi chiese di andare a letto con lui per vedere i miei orgasmi”

(Di sabato 20 maggio 2023) La lunga serie di molestie nel mondo del cinema sembra non avere fine. L’ultima rivelazione arriva da oltreoceano nel pieno, però, del celebre Festival di Cannes. A lanciare la “bomba” è stata. L’attrice, come riporta l’Ansa, parlando al chat show Watch What Happens Live ha denunciato le presunte molestie del defunto regista francese. Secondo, il regista di Parigi Brucia e La corsa della lepre attraverso i campi, le avrebbe chiesto dicon lui “perché voleva”. L’episodio risalirebbe al 1964, quandoaveva 27 anni e il regista 51, e la richiesta sarebbe avvenuta durante le riprese del thriller Joy House. Ma perché ...

Estratto dell'articolo di Ivan Marra per www.cinema.everyeye.itDi proposte 'particolari' immaginiamo ne vengano fatte un bel po' in quel di Hollywood: una con l'esperienza dideve dunque averne ricevute parecchie, ...... "Indiana Jones finisce qui, ma io non smetto di lavorare" I 10 attori preferiti da Martin Scorsese: sapete qual è il suo preferito Book Club - Il capitolo successivo cone socie: meno ...Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per corriere.itArrivano anche le parole dia rinfocolare la polemica che sta coinvolgendo il cinema francese e il festival di Cannes. L'accusa, da parte di diverse attrici, è che in ...

Jane Fonda e le accuse di molestie a René Clément: «chiese di vedermi mentre avevo un orgasmo, finsi di non... Corriere della Sera

L’attrice americana ha rinfocolato la polemica che ha travolto il cinema francese e Cannes, accusato dopo l’apertura affidata a Depp, di proteggere «stupratori e molestatori» ...Il regista aveva 51 anni e l’attrice 27. “Ha detto che il personaggio doveva avere un orgasmo e aveva bisogno di vedere come erano i miei”, ha rivelato Fonda, ricordando le riprese di ‘Joy House’ (Cri ...