Iva sulla chirurgia estetica | il centrodestra vuole toglierla | serve al benessere psicologico

(Di sabato 20 maggio 2023) «Richiedere addirittura il versamento per il passato rappresenta una criticità per gli operatori di settore e per gli stessi pazienti», sostengono i firmatari di una mozione

... vedo che ora la destra, non contenta, chiede al governo di togliere l'chirurgia estetica", afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni , parlamentare dell'...Leggi Anche, Italia prima in Europa per non riscossione: 26,2 miliardi nel 2020 - L'Ue lancia la fatturazione elettronica per le imprese 'Applicare l'chirurgia estetica, oggi - prosegue Patriarca - richiedendone addirittura il versamento per il passato, rappresenta una criticità per gli operatori di settore e per gli stessi pazienti, ......i pagamenti dallo Stato per un servizio o una prestazione lavorativa resa e poi non versava l'e,... Nelle varie aree del Paese, il sommerso economico ha una diversa incidenzaricchezza prodotta:...

"Via l'Iva sulla chirurgia estetica": la proposta del centrodestra TGCOM

Con l'appoggio del centrodestra, la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca presenta al governo la mozione per la rimozione dell'Iva sugli interventi di chirurgia estetica perché «i ritocchini son ...Presentata una mozione al governo: "Fa parte del benessere psicofisico". In passato ci sono state dispute per l'interpretazione discordante tra ...