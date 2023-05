Israele | consiglio di leggere ‘I Netanyahu’ di J Coen per capire certo fanatismo del presente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) di Michele Sanfilippo, con convinzione, a chi non l’avesse ancora fatto, la lettura di I Netanyahu, di Joshua Cohen, uno tra i più interessanti scrittori israeliani insieme con Eskhol Nevo. Si tratta di un libro molto ben scritto che alterna momenti estremamente divertenti ad altri altrettanto drammatici. Siamo sul terreno del romanzo ma la storia che racconta è ispirata a fatti realmente accaduti. L’io narrante e quello di Ruben Blum, professore di Storia ed unico ebreo nell’università americana dove insegna, a cui viene chiesto dal rettore di fare da mediatore per l’incontro con Benzion Netanyahu, un insegnante di Storia ebraica proveniente da. Il Netanyahu in questione, nella realtà, è un importante esponente del cosiddetto sionismo revisionista, fondato a Parigi da Vladimir Žabotinskij di orientamento sionista, nazionalista e ...