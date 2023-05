L'Alta via del Golfo dell'è un itinerario che collega i principali percorsi presenti sul ... La prossima escursione è fissata per il 1 ottobre al Bric[…] Attualità Laigueglia per le ...Malumori per la spartizione Sull''Famosi' si soffre la fame, e spartire il cibo è sempre complicato. Alessandra decide di dare una ciambella agli Hombres e condividere le restanti cinque ...Nikita Pelizon , prima di partire verso l'Famosi , ha fatto una diretta su Instagram dove ha palesemente fatto una battuta in riferimento a O. M. G. il brand creato da Oriana , Micol e Giaele dopo la fine del Grande Fratello Vip . ...

"Isola dei Famosi", il compleanno di Alessandra finisce male: lite per le ciambelle TGCOM

Il 2023 ha tutte le carte in regola per diventare un anno da record per il turismo in Sardegna. Secondo uno studio Demoskopica le presenze attese dovrebbero essere 14,2 milioni, con una crescita del 1 ...Nikita Pelizon sarebbe pronta a partire per l’Honduras, dove avrà modo di rivedere l’amica Helena Prestes. Stando ai rumor delle ultime ore – e riportati dall’esperto di gossip Alessandro… Leggi ...