“Isola 2023” | Simone Antolini | ecco chi è la madre di sua figlia

Leggi su tvzap

(Di sabato 20 maggio 2023) Personaggi tv. ““,chi è ladi sua. La coppia formata da Alessandro Cecch Paone eha fatto molto discutere. Una coppia che molto probabilmente sarebbe riuscita ad arrivare in finale, nonostante tutto. Peccato che però i due si siano ritirati a causa di alcuni problemi di salute di. Ora, dopo essere tornati in Italia, in un’intervista rilasciata a Fanpage,ha ripercorso la sua vita parlando anche di suae delladella piccola.Leggi anche: Alessandro Cecchi Paone e, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: non li ...