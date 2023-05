Investimento tedesco di 20 milioni fermo al palo | così si sarebbe sviluppata l’area vicino alla Fiera

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 maggio 2023) Bergamo. Undi oltre 20di euro, impiegati da una società italotedesca, la SMP, a fronte di previsioni urbanistiche del Pgt del 2017 volte a investire in un’operazione di sviluppo immobiliare, con risorse proprie, per portare a termine il progetto Green Eye “un polo commerciale moderno, accessibile e multifunzionale con l’obiettivo di sfruttare il potenziale turistico che si sviluppa su una superficie di ben 97 mila metri quadrati tra la linea Ferroviaria, Via Lunga e ladi Bergamo”,si legge sui documenti della società. “Si tratta di un progetto la cui fattibilità era stata confermata agli investitori già nell’anno 2017 da parte del Comune di Bergamo –l’amministratore unico Sandro Paolino – e che prevedeva un grande parco pubblico di livello urbano, per una ...