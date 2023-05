Interplay 23 Festival di danza contemporanea a Torino dal 23 maggio al 10 giugno; Rivoluzione Vedova | a Mestre fino al 26 novembre; Muholi A Visual Activist a Milano fino al 30 luglio

2023,di danza sempre coraggioso e aperto all'inconsueto, con una particolare vocazione di talent scout tra giovani creativi, si svolge quest'anno dal 23 maggio al 10 giugno in 4 ...La ventitreesima edizione diinternazionale di Danza Contemporanea, torna a Torino dal 23 maggio al 10 giugno. Grazie alla partecipazione di 23 compagnie provenienti da 9 paesi diversi, che si esibiranno in 4 ...'Ilè una realtà che tra mille difficoltà, coraggio e determinazione porta avanti una delle discipline più antiche e meravigliose del mondo: la danza ', spiega l'assessore alla ...

A Torino nuova edizione di Interplay festival di danza Artribune

Frameline announced the full program for the 47th annual San Francisco International LGBTQ+ Film Festival (Frameline47). Running June 14–24, with a streaming encore to follow from June 24–July 2, ...