Internazionali Tennis | sfida tra l' ucraina Kalinina e la russa Rybakina 

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Due russe e mezzo, con quel 50 per cento rappresentato da Elena Rybakina. È il bilancio geopolitico delle avversarie affrontate in questa ottantesima edizione deglid'Italia da Anhelina, latanumero 47 del mondo che a dispetto di ogni pronostico, è approdata alla finale in scena stasera. Dopo aver sconfitto al secondo turno la Blikova, e in semifinale la Kudermetova rifiutando la stretta di mano finale perchè, ha spiegato, ilè anche politica niente di personale, ma la mia avversaria è, e la Russia è responsabile di questa inaccettabile guerra", stasera si troverà di fronte Rybakina, una"nascosta": batte bandiera kazaka (dal giugno 2018, ben prima della guerra) ma è nata a Mosca, dove vivono ancora i ...

Momenti di tensione durante la semifinale del tabellone femminile deglid'Italia fra Ostapenko e Rybakina . La vittoria alla fine è andata alla numero 6 del ranking WTA che ha inflitto all'Ostapenko un chiaro 6 - 2, 6 - 4 che le ha concesso il pass per la ...

Si disputano oggi le semifinali degli Internazionali d'Italia maschili Rune-Ruud e Medvedev-Tsitsipas e pure la finale femminile ...