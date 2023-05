Internazionali d’Italia | Rune vola in finale | sfiderà Tsitsipas o Medvedev

(Di sabato 20 maggio 2023) Roma – Holgerè il primo finalista degliBnl2023 a Roma. Il danese, testa di serie numero 7, in semiha sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding, per 6-7 (2-7), 6-4, 6-2 in 2h45?. Il secondo finalista verrà deciso dalla sfida tra il russo Daniile il greco Stefanos. (Adnkronos) (foto@BNLditalia.com/AdelchiFioriti-Fitp) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

