Internazionali d’Italia 2023 | Rune | “Con Ruud tutto ok Medical time-out? È permesso”

(Di sabato 20 maggio 2023) “Ad inizio partita lui ha giocato bene ed io sapevo di non avere un buon record contro di lui. Dovevo trovare una soluzione diversa per batterlo e alla fine mi sono rilassato e ho trovato il modo di giocare sempre meglio”. Holgerha parlato dopo la vittoria su Casperche gli è valsa l’accesso in finale agliBNL. Con lo score di 6-7(2) 6-4 6-2 il giovane danese ha conquistato un meritato successo in rimonta: “Sono rimasto mentalmente composto, anche quando inseguivo. Ho cercato il mio tennis migliore, quello che per un set e mezzo non avevo trovato. Roma? Mi piace l’atmosfera, la gente è appassionata ed io non vedo l’ora di giocare la finale”. In finale ci sarà il vincente di Medvedev-Tsitsipas ad attendere, che per la prima volta in carriera ...