L'amministratore delegato dell', Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza forti circa il match contro l'AtalantaEntusiasmo alle stelle in casae come potrebbe essere altrimenti d'altronde. Mister Simone Inzaghi è riuscito a raddrizzare la rotta in campionato e ormai la qualificazione alla prossima Champions sembra quasi una formalità. ...... vedi il fallo di mano di Bremer nel finale della semifinale di andata con l'che ha ... Ma solo lunedì sapremo se e quanto questa squadra sarà nuovamente. Il rischio è che la Vecchia ...Se protegge bene, l'ha anche una difesa fortissima e soprattutto movimenti avanzati dei suoi ... per tentare di eseguirlo, e senza più quelle prestazioni duali che l'hanno fortemente...

Inter penalizzata, Marotta non ci sta: “È incomprensibile” CalcioMercato.it

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza forti circa il match contro l'Atalanta ...MILANO - Dopo l'amara eliminazione in semifinale di Champions nell'euroderby contro l'Inter, il Milan si prepara per il rush finale del campionato con l'obiettivo quarto posto da raggiungere. La ...