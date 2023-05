Inter | il procuratore di Onana | ‘Ci sono tante voci? Presto per parlarne’ | Mercato

(Di sabato 20 maggio 2023) 2023-05-19 23:49:00 Calcio.com riporta quanto segue: Albert Botines, agente di Andre, ha parlato ai microfoni di TVPlay del futuro del portiere dell’. Queste le sue parole: “Ledinormali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è moltoed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo. Rinnovo? Con l’abbiamo un contratto di cinque anni, ha altri quattro anni di contratto ed ora è concentrato solo sul finale di Serie A e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, sta tranquillo. E’ molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia.Il primo contatto l’ho avuto con Piero Ausilio, ancor prima della squalifica di. Quando è stata ...

... difensore 25enne dell'che, al termine della vittoria nel derby di Champions che ha mandato ... Sull'episodio la sezione distrettuale antiterrorismo della Procura, diretta dalMarcello ......raccontato il. ' Tutto è successo ancor prima della squalifica di Onana. C'erano tanti club su di lui, poi il giorno della squalifica Piero si è fatto vivo dicendo dicendomi che l'...1006 Federico Dimarco, terzino dell', ha utilizzato le storie Instagram per scusarsi con i tifosi milanisti dopo i cori fatti ... guidato dalMarcello Viola.

Inter, il procuratore di Onana: 'Ci sono tante voci Presto per parlarne' Calciomercato.com

Albert Botines, agente di Andre Onana, ha parlato ai microfoni di TVPlay del futuro del portiere dell'Inter. Queste le sue parole: “Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non pa ...La Procura di Milano aprirà un fascicolo nelle prossime ore per minacce aggravate dopo lo striscione esposto sotto casa di Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter. A riportarlo è l'ANSA, che ...