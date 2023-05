... persa in Coppa Uefa contro la Juventus, e quella raggiunta ieri sera ai supplementari va ad aggiungersi alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo a Roma con l'. Cori e ...- Nel tempo libero non guarda le partite dell'di cui è tifosissimo. L'emozione sarebbe troppa, non reggerebbe, e quindi ogni 20 minuti ... per l'ascolto e l'che ci ha riservato'. ...... svolto secondo una metodologiae transdisciplinare. Per rispondere a queste istanze la ... intitolato "La sapienza dell'. Fare teologia nel contesto del Mediterraneo", sponsorizzato ...

Inter, accoglienza rovente a Napoli: il VIDEO dell'arrivo in albergo Calciomercato.com

Il pullman dell'Inter poco dopo le 20 è arrivato sul lungomare di Napoli. Accoglienza festante per i nerazzurri.Riflettori accesi su Sambuca di Sicilia, borgo tra i più belli d’Italia, che quest’anno è stata scelta come sede ospitante del 21° Concorso Enologico Internazionale Città del vino. Ad organizzare ...