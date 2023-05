Inseguimento da film sull’Aurelia | forza il posto di controllo della Finanza | in fuga con 2kg di droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 maggio 2023) Bloccato dopo unsulla via Aurelia, un ventenne è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, incensurato, avevato undinelle adiacenzebarriera autostradale, sfuggendo a una pattuglia delle Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia che, dopo un, lo hanno fermato, rinvenendo a bordosua autovettura oltre 2 chili di hashish, suddivisi in 25 panetti. Il Tribunale locale ha convalidato l’arresto e disnei suoi confronti la misura alternativa dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo didel territorio messo in campo ...