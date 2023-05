Infortunio Mkhitaryan | si tenta il recupero per la finale

(Di sabato 20 maggio 2023) È stato uno dei migliori in campo da inizio anno. Il migliore in campo nella semidi andata. Ora però, l’di Henrikh, sul finire del primo tempo del ritorno, complica parecchio le cose per Inzaghi. Distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra: questa la prognosi da affrontare prima di riaverlo a disposizione. A comunicare la situazione del calciatore è stato lo stesso club nerazzurro tramite il proprio sito ufficiale. Di sicuro la situazione verrà monitorata giornalmente. Inzaghi farebbe però bene a cercare un modo per sostituire l’armeno, in casonon dovesse recuperare dal suoin tempo per ladel 10 giugno. Henrikhè uscito anticipatamente dalla semidi ...

si era infortunato nel primo tempo del secondo Euroderby contro il Milan. Alla finalissima di Champions mancano 23 giorni, tre settimane abbondanti che potrebbero consentire a......gli indisponibili squadra per squadra in Serie A IL COMUNICATO DELL'INTER 'Henrikhsi ... questo il comunicato dell'Inter sull'dell'armeno. L'obiettivo è recuperarlo per la ...Napoli - Henrikhsalterà la sfida di domenica Napoli - Inter.Il centrocampista armeno si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le ...

Inter, infortunio Mkhitaryan: distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra - Sportmediaset Sport Mediaset

Da titolare inamovibile a possibile elemento in uscita in estate: Il croato ha perso la maglia dopo le buone prestazioni di Calhanoglu in regia. L'infortunio di Mkhitaryan gli offre una chance ...Marcelo Brozovic in questo finale di stagione ha un’occasione importante per giocarsi il suo futuro all’Inter Marcelo Brozovic in questo finale di stagione ha un’occasione importante per giocarsi il s ...