Infortunio in montagna con trauma cranico | recuperato dal Soccorso Alpino

(Di sabato 20 maggio 2023) Cusio. C’è voluto l’intervento dei tecnici della VI Delegazione orobica delnel tardo pomeriggio di venerdì 19 maggio per recuperare un uomo che cadendo durante un’escursione si era procurato un. L’allarme è scattato poco prima delle 17 e ha attivato sette tecnici che subito si sono diretti sul luogo dell’incidente, lungo la strada tra Cusio e il Monte Avaro. Una volta raggiunto, l’uomo, 52 anni, è stato immobilizzato, imbarellato e trasportato per una trentina di metri con la barella portantina, fino alla strada, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza della Croce Rossa Italiana arrivata da San Pellegrino. Trasportato in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo, le sue ferite sono state giudicate con un codice giallo.