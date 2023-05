Infortunio Fagioli | operato il centrocampista della Juve | le sue condizioni

...contro il SivigliaE' perfettamente riuscita l'operazione eseguita questa mattina a Nicolòdopo la frattura della clavicola destra. Il centrocampista della Juventus, dopo l'......è tornato alla Juventus e in questa stagione, complice anche il lungodi Pogba, si è preso il posto da titolare. In 37 partite giocate,ha collezionato 37 presenze ...La gravità dell'è apparsa da subito evidente e oraè atteso da una lunga rieducazione. Si rivedrà in campo nella prossima stagione. PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre ...

Juve, ansia Fagioli dopo l'infortunio: ecco quando sarà operato Corriere dello Sport

Nicolò Fagioli è stato operato e starà fuori per due mesi. Lo ha comunicato la Juventus con una nota: “Questa mattina Nicolò Fagioli è stato operato di osteosintesi della frattura della clavicola ...Nicolà Fagioli si è sottoposto ad intervento chirurgico questa mattina dopo l'infortunio rimediato contro il Siviglia ...