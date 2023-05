Indiana Jones e il quadrante del destino non è all' altezza del suo eroe e di Spielberg

Marco Giusti per Dagospiaand the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford 1 Ahi! Lo temevamo. Ma che lo hanno portato a fare fino a qua Spielberg l'ha visto bene che era meglio sfilarsi. E' così. Alla ...Il finale die l'ultima Crociata , con Indy e suo padre che cavalcano verso il tramonto, dopo aver trovato il Graal ed essersi guadagnati l'illuminazione - almeno nel caso di dottorsenior - , ...L'attacco degli hater: 'Dopo gli interventi diventerà come Donatella Versace' Harrison Ford in lacrime alla prima di. Standing ovation di 5 minuti a Cannes Il vestito di Schiaparelli ...

Il regista James Mangold prende regala almeno un po’ dei vecchi brividi con un Harrison Ford invecchiato (e ringiovanito). Ma l'operazione non convince. La recensione ..."Harrison Ford Il mio amico geniale". Sugli schermi del Festival di Cannes è arrivato Indiana Jones e il quadrante del destino, diretto da James Mangold, che eredita il difficile compito da Steven ...