(Di sabato 20 maggio 2023) Scontro ad alta velocità tra due moto, l’. In seguito al contatto siuna: le immagini. Di scene simili ne abbiamo viste parecchie in passato, ma non ci abituiamo mai a quanto possa essere pericoloso il motociclismo. Tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva ricordano il tragico fato di Marco Simoncelli, pilota amatissimo e campione in rampa di lancio che è morto in pista ormai più di dieci anni fa. Da quel momento in poi sono stati presi dei provvedimenti per disegnare tracciati più sicuri, ma il rischio di morte è sempre dietro l’angolo.tra Bagnaia e Vinales: il nuovo format è più pericoloso? – Ansa Foto – Ilovetrading.itLa scelta della Dorna di aumentare il numero di gare annuali non ha ...

NEW YORK (USA) -stradale per il principe Harry, sua moglie Meghan e la madre di quest'ultima. È successo a New York dove i reali inglesi, dopo aver partecipato a una cerimonia di premiazione, sono stati ...NEW YORK (USA) -stradale per il principe Harry, sua moglie Meghan e la madre di quest'ultima. È successo a New York dove i reali inglesi, dopo aver partecipato a una cerimonia di premiazione, sono stati ...L'anziana donna, però, nasconde unsegreto. Su Rai Movie dalle 21.10 Un principe (... il 17 maggio è il giorno dell'probatorio e Annamaria Vacchiano dovrà confermare oppure no ...

Incidente terrificante scatena una violenta rissa - VIDEO ... iLoveTrading

Incidente sul lavoro in Val Gardena ... La caduta che ne è conseguita è stata terrificante. L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’uomo La tragedia è avvenuta attorno alle ore 9:20, e pochi ...Si chiamava Mirco Balzano e aveva 48 anni l'operaio morto ieri mentre stava lavorando alla cabina della funivia Seceda, sopra Ortisei, in val Gardena. L'uomo è precipitato per circa 60 metri e non ha ...