Incidente mortale sull’A16 | automobilista condannato a 3 anni

Nel verbale, di un, non hanno scritto praticamente nulla, non hanno sentito i numerosi testimoni che erano sul posto, non si sono fatti consegnare le foto dai fotografi , non hanno ...L'avrebbe inizialmente visto scontrarsi due vetture, una Mercedes Classe C e una Mini Cooper. A seguito dell'impatto sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto, una Volkswagen Golf . L'...- Schiantoalle 5 della mattinata di sabato 20 maggio a Padova. L'è avvenuto in via Prima Strada, dove un'auto è andata a sbattere contro il rimorchio di un camion parcheggiato. Per il ...

Incidente mortale a Carbonera, lascia un figlio e la moglie in attesa di un altro bimbo Oggi Treviso

Il Tribunale a Nola (Napoli) ha condannato a tre anni di reclusione un 57enne di Avellino, ritenendolo colpevole del reato di omicidio stradale con l'aggravante di aver causato lesioni gravi anche ad ...Corciano (Perugia), 20 maggio 2023 - Drammatico incidente stamattina, 20 maggio, intorno alle 8 a Corciano. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 172, poco dopo il bivio ...