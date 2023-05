In un calcio sano la Juventus sarebbe retrocessa in Serie B Damascelli

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 maggio 2023) Della situazione processuale dellascrive Tonysul Giornale. La situazione è confusa, lache tutti conoscevamo non esiste più, resta il nome della ditta ma sono cambiati attori e manovratori. Gianni&Umberto sono fotografie del Museum, gli eredi non hanno alcun legame. Sono venuti a mancare i grandi amministratori del passato, Andrea Agnelli si è illuminato di immenso con la superlega ubriacando i conti mal consigliato dai suoi, forse condizionati dalla personalità del presidente. In un sistema, ladovrebbe essere punita con la retrocessione per poi trascinare a sentenza gli altri club, ugualmente responsabili di pessima ed oscura gestione contabile. LaB rappresenterebbe la soluzione ideale per la ripartenza, ...