In Romagna una tragedia che ci obbliga a intervenire | paghiamo la nostra fragilità

Con un governo regionale di centrodestra, anziché di sinistra, ci sarebbe statacatastrofe molto più devastante di quella che sta interessando l'EmiliaÈ uno dei ragionamenti, da scaricabarile, che la sinistra emiliana sta esprimendo per sminuire le colpe del ...Red Ronnie torna a far parlare di sé commettendogaffe clamorosa sull'alluvione che da giorni ha messo in ginocchio l'Emilia -. Il giornalista, infatti, ha svelatoteoria alquanto curiosa sulle cause del maltempo che ha provocato la tragedia. La teoria complottista . L'aereo misterioso . La gaffe e il commento ...Iscriviti subito L'alluvione in Emilia: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo èserie eccellente, ma ...

In Emilia Romagna 1.097 vigili del fuoco, di cui 637 giunti in rinforzo da altre regioni, impegnati nelle operazioni di soccorso. 302 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 419 in… Leggi ...Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in conferenza stampa a Bologna. Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in… Leggi ...