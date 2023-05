In Italia mai così tanti occupati. Ma dietro il record c'è il trucco

... con tante persone: è qualcosa che fanno i rapper, però nessuno l'avevafatta con i cantautori ... Un tour, quello di Dente, che inizia proprio dal Mi Ami e poi lo porterà in tutta. Da non ...È il giorno delle semifinali degli Internazionali BNL d'. Sul campo Centrale si sfideranno Ruud e Rune prima e poi, nella sfida più attesa della ... tra due rivali che non hannonascosto ...C., politicamente insignificante e casoun reazionario (è probabile che si debba a lui l'...mq del piano ipogeo e al Tempio di Ellesija (donato nel 1970 dal governo egiziano riconoscente all'...

Avvistamento senza precedenti in Italia: non si era mai visto un esemplare così Wineandfoodtour

Per l'Istat nel mese di marzo 2023 si è raggiunto il numero massimo di occupati nel nostro paese. Possibile Sì, soprattutto grazie a un artificio contabile ...Stiamo parlando della squadra femminile di pallanuoto più titolata d’Italia e d’Europa ... in un periodo non semplicissimo per l’Orizzonte, mettendosi più che mai al servizio di ognuna di noi. Siamo ...