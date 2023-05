In Emilia-Romagna è ancora allerta rossa

(Di sabato 20 maggio 2023) Per la giornata di sabato sono previste piogge che potrebbero tornare a ingre i fiumi, mentre i soccorsi continuano

... Inuna tragedia che ci obbliga a intervenire Il bilancio " I danni insuperano il miliardo di euroI soliti 70mila come cornice e la decisione, da applaudire, del club di rimborsare i tifosi provenienti dall', regione colpita dalle alluvioni.Il faccia a faccia avviene dopo il tweet in cui Macron esprimeva solidarietà all'Italia per l'alluvione che ha investito l'causando morti e danni e offriva aiuto francese. Ma al ...

Emilia-Romagna, la strada è un fiume ma il camion prova ad attraversarla La7

L’alluvione con i morti e i disastri in Emilia Romagna devono spingere tutti noi a riflettere anche sulla situazione idrogeologica della Basilicata. Nella nostra regione tutti i 131 comuni sono a risc ...Acqua, tanta acqua. Nell'arco di 24 ore sono caduti fino a 200 millimetri di pioggia in Emilia-Romagna. Un evento estremo, come l'ha definito il Cnr. Ma dire se è più estrema la siccità dei mesi ...