Il vescovo smaschera la sinistra | Non fa più gli interessi dei poveri

(Di sabato 20 maggio 2023) Monsignor Giusti non risparmia critiche allae la accusa di aver abbandonato i propri ideali. "Oggi parla solo di teoria gender e utero in affitto"

Diocesi: Ascoli, giovedì presentazione della riedizione del "Saggio ... Servizio Informazione Religiosa

La sinistra Non fa più gli interessi dei poveri. Ne è convinto il vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti, che in una lunga lettera pubblicata dal quotidiano Il Telegrafo ha elencato le ragioni ...È in programma per giovedì 18 maggio, ad Ascoli Piceno, la presentazione della riedizione del "Saggio delle cose ascolane e de' vescovi di Ascoli nel Piceno" del venerabile Francesco Antonio Marcucci.