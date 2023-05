(Di sabato 20 maggio 2023) Giornata molto interessante di Premier League quella di oggi che ha già indirizzato alcuni verdetti per il finale di stagione. I primi a scendere in campo sono stati i Bianchi del, ormai in. Perdono infatti per 1-3 in casa contro il Brentford, con Bryan Mbeumo in grande spolvero autore di una doppietta. Ormai ilnon spera più nemmeno nell’Europa. Chi sente invece profumo di Europa che conta è il Manchester, che vince a Bornemouth grazie a un gol di Casemiro e sale a tre punti di differenza rispetto al Liverpool, che pareggia in casa contro l’Aston Villa eallontanarsi laLeague. L’Everton fa solo un piccolo passo verso la salvezza, pareggiando 1-1 fuori casa contro il Wolverhampton, mentre Fulham e Crystal Palace ...

Il Tottenham in caduta libera, lo United vede la Champions OA Sport

Giornata interessante di Premier League, con la vittoria quasi decisiva dei Red Devils e un piccolo passo avanti per l'Everton.Il Tottenham perde per 1-3 contro il Brentford, nel match valido per la 37ª giornata di Premier League: Mbeumo grande protagonista ...