... ma c'è anche il nome di Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina e pupillo di De Laurentiis, e infine quello di Rafa, per il quale si prefigura unnelle vesti di direttore ..., a cui in quell'estate verrà effettivamente affidata la panchina, sarebbe ilsuggestivo. Poi c'è Conte, definito cinque anni fa "il colonnello perfetto per far rispettare le regole". ...... con Rafa, già alla guida del Napoli tra 2013 e 2015, possibile favorito, offerto a 5, quota che sale a 6, davanti ad Antonio Conte , libero dopo l'addio dal Tottenham, diin Italia ...

Il Napoli accarezza la suggestione Benitez: il ritorno di Rafa in una nuova veste CalcioNapoli1926.it

ForzAzzurri.net - Corriere del Mezzogiorno - Il ritorno di Benitez, ma stavolta in veste di direttore dell'area tecnica. La cena tra Luciano Spalletti e Aurelio De ...Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, tra i nomi che il Napoli sta sondando per la panchina c'è anche quello di Rafa Benitez che potrebbe, però, vestire i panni di direttore dell'area ...