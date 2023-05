Il potenziamento dei servizi funziona | meno code in Comune a Saronno

(Di sabato 20 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ha cominciato a dare i risultati sperati ildel settore dell’Anagrafe e Demografici avviato da poco più di un mese dall’Amministrazione comunale dial fine di efficientare uno fondamentale per la cittadinanza: diminuite leinpiù agili. Potenziati iin: diminuite le attese Diminuite ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... inoltre, di agevolare ildelle linee dell'AMAT dedicate a Mondello. Si ringraziano Margherita Di Lorenzo, coordinatore della progettazione e direttorelavori, e il Rup Roberto ...E in questa stessa direzione va ildella raccolta e dello smaltimentorifiuti finanziato per 250 milioni; un costo elevato che ha portato all'aggiornamento delle tariffe Tari con la ...Ildel controllo dell'abbandonorifiuti nel territorio e il regime sanzionatorio non può prescindere da un progetto educativo del cittadino. SANITA' Ai Sindaci sono affidati dal Dlg.

Mobilità docenti 2023, esiti il 24 maggio: posti disponibili, cattedra potrà essere di potenziamento. Si potrà rinunciare Chi non ottiene trasferimento punta all’assegnazione Orizzonte Scuola

VARESE – Continua l’opera di modernizzazione e potenziamento dei servizi offerti all’Ospedale Del Ponte, l’ospedale dei bambini, ormai costantemente oggetto di ampi ed importanti lavori da diversi ann ...Stampa Al via stamattina, sabato 20 maggio, i lavori di Rigenerazione Urbana della Città di Capaccio Paestum per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro. Il progetto è finanziato con fondi europ ...