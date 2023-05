Il Patriarca replica ultima puntata in tv e in streaming | riassunto episodio 6

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 20 maggio 2023) Il6 IlSestadella prima stagione de Il. Una lunga catena di omicidi e di colpi di scena a non finire negli ultimi episodi della prima stagione, in attesa ovviamente dell’inizio delle nuove puntate. La famiglia Bandera è sempre più in bilico. Tutto comincia dall’attentato al figlio Carlo durante il matrimonio tra Mario e Nina, poi lo scontro tra Freddy e Tigre, fino alla faida familiare tra Nemo e Monica. Di seguito: Ilin tv e in. Come va a ...