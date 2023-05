Il Patriarca | ecco com’è finita la prima stagione in attesa della seconda?

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 20 maggio 2023) Nemo (Claudio Amendola) e Serena (Antonia Liskova) - IlUna scia di cadaveri ha caratterizzato l’ultima puntatade Il, la fiction di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola nei panni del narcotrafficante Nemo Bandera. Una narrazione che ha lasciato diversi punti in sospeso per un’eventuale (e probabile). La situazione ha iniziato a prendere una brutta piega il giorno precedente al matrimonio di Nina (Giulia Schiavo) e dell’avvocato senza scrupoli Mario Rizzi (Raniero Monaco Di Lapio). Carlo (Carmine Buschini) ha scoperto infatti che è stato proprio il cognato a drogarlo qualche settimana, mandando così a monte la sua relazione con Alex (Gianluca Zaccaria), per spingere Nemo ad ...