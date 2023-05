Il Patriarca ascolti tv 19 maggio 2023 | share e auditel prima stagione

(Di sabato 20 maggio 2023) Iltv 19Iltv 19Il 19si è conclusa lade Illa nuova serie tv di Canale 5 diretta e interpretata da Claudio Amendola. Numeri sufficienti per il rinnovo della seconda. Un indice di gradimento molto alto, nonostante le cifre non proprio entusiasmanti, a esclusione dell’esordio che ha toccato il 19,2% dicon 3.216.000 telespettatori. Nella seconda puntata la serie tv ha ottenuto il 16.4% con 2.691.000, nella terza puntata il 14,8% con 2.427.000, nella quarta puntata il 14.8% con 2.470.000, nella quinta puntata il 15,6% ...

Il2 quindi ci sarà oppure no Al momento sembra di sì anche alla luce delle ... A questo dobbiamo unire gli ottimiottenuti in queste settimane, il fatto che la serie originale ha ...Il2: certezze diminuite per gli, come sono andati Se quella della seconda stagione all'inizio sembrava una certezza man mano i silenzi si sono fatti più assordanti e anche le ...... come finirà la prima stagione Spoiler alert Glifino al quinto episodio de Ilerano alle stelle. La serie - tv Mediaset con Claudio Amendola ha raggiunto quasi il 16% di share e l'...

Ascolti tv: chi ha vinto tra I migliori anni e Il Patriarca Today.it

Il Patriarca 2 si farà Dopo il successo della prima stagione, ci si chiede se Claudio Amendola tornerà ad interpretare il ruolo di Nemo Bandera ...Il Patriarca 2: certezze diminuite per gli ascolti, come sono andati Se quella della seconda stagione all’inizio sembrava una certezza man mano i silenzi si sono fatti più assordanti e anche le ...