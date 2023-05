Il Patriarca 2 cancellato | perché non ci sarà la seconda stagione

(Di sabato 20 maggio 2023) Il, Claudio Amendola in crisi IlGran colpo di scena e bruttissima sorpresa per Claudio Amendola e tutti i telespettatori che hanno amato la storia di Nemo Bandera. Il2 è statodai palinsesti Mediaset. Un fulmine a ciel sereno dopo le parole dello sceneggiatore Mizio Curcio che aveva dato in anticipo l’ok per la scrittura delle nuove puntate. Eppure il finale al cardiopalma di ieri sera ha lasciato aperto numerosi punti da definire. Sullo sfondo una nuova faida familiare per la conquista del trono di Levante. Una clamorosa decisione a poche ore dall’ultimo episodio. Colpa degli ascolti non entusiasmanti ? A seguire: . Come è finito IlCome rivedere gli episodi Il ...

Confermata la non produzione della seconda stagione de Il. Il pubblico si era appassionato alla serie, nonostante la divisione di opinioni. Le ragioni della decisione non sono state ...Dovrebbero essere presenti altre autorità della Chiesa locale tra cui ildi Lisbona, card. Adesso meglio, per il momento non èil viaggio. Poi c'è il viaggio a Marsiglia, poi c'è ...Le autorità nazionali hannola partecipazione del 'Reggimento Immortale', composto dai ... ha detto lunedì scorso ilKirill , capo della potente Chiesa ortodossa russa e stretto ...

Il Patriarca 2 cancellato Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della serie in onda il venerdì sera in prima serata su Canale 5. L’ultima puntata della prima stagione è ...Il patriarca 2 si farà oppure no Parla un attore che rivela che la seconda stagione de Il patriarca è stata cancellata ...