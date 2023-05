Il trionfoManchester City in Premier è il primo dei tre potenziali trofei che la squadra di Guardiola può vincere in questa stagione, essendo in finale di FA Cup e Champions. Diamo i voti alla stagione dei ...Leggi anche IlBarça campione della Liga: 9 per Xavi, Pedri e Gavi da 8 Barça, tra trionfi e guai: Liga ad un passo ma conti e inchieste restano un incubo Rivoluzione Xavi: il Barça ...Ma neldi fine stagione i biancorossi meritano un applauso comunque per aver dato il massimoloro impegno in questa stagione, al di là de valori tecnici mostrati magari a intermittenza. ...

Il pagellone del City campione in Premier: Haaland (10) devastante. De Bruyne da record: 8 La Gazzetta dello Sport

Il trionfo del Manchester City in Premier è il primo dei tre potenziali trofei che la squadra di Guardiola può vincere in questa stagione, essendo in finale di FA Cup e Champions. Diamo i voti alla st ...La 35ª giornata di Serie A è in archivio tra scatti verso la Champions, cadute pesanti e vittorie che potrebbero essere fondamentali nella zona salvezza. Ripercorriamo quello che è successo nell’ultim ...