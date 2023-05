Il New York Times pubblica un video shock sulla Grecia | “Atene ha violato leggi internazionali sui migranti”

(Di sabato 20 maggio 2023) Unpubblicato in esclusiva dal NewTimes mostra un gruppo di 12, tra i quali donne e bambini, caricati di forza su un autobus sull’isola di Lesbos, portati su una nave della Guardia Costiera greca e quindi su un gommone mandato alla deriva nell’Egeo. Ildel barcone dimandato alla deriva è stato ripreso da un attivista austriaco che poi lo ha condiviso con il giornale americano. Un bimbo di appena 6 mesi preso e sballottato come un pacco da un pullman, sull’isola di Lesbo, su una nave della Guardia costiera greca e infine su un gommone lasciato alla deriva in mezzo al Mar Egeo, assieme ad altre 12 persone. È l’immagine più scioccante tra quelle riprese dall’attivista austriaco Fayad Mulla che, ...

E daarrivano notizie sconfortanti su quello che potrebbe essere presto la "nuova normalità" in larga parte dell'Occidente. Nel corso di un evento pubblico, il sindaco democratico Eric Adams ...A Complete Unknown - Benedict Cumberbatch è Pete Seeger Le riprese di Complete Unknown dovrebbero iniziare ad agosto a, mentre non è stata ancora rivelata una data d'uscita - il film sarà ...Pensare che un uomo intrappolato negli abissi possa urlare è incomprensibile, come l'inseguimento a cavallo nella metropolitana didove mr Jones in sella deve evitare il frontale con il ...

La Grecia abbandona i migranti in mare: la prova in un video pubblicato dal New York Times Corriere della Sera

Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all’evento “Liguria meets New York” organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e ...Harry ha capito cosa ha provato Diana dopo l'inseguimento in macchina a New York. Come si è sentito il duca del Sussex.