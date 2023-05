Il Museo Archeologico riapre le porte | tra gli Egizi e gli antichi residenti a Bergamo

... potenzialità enormi legate a una quantità di beni e patrimoni significativi, come l'Orto Botanico lungo tutta l'asse di via Foria che si snoda dalfino all'Albergo dei Poveri per ...Sabato 27 maggio 2023, alle ore 16, presso il 'Civicoe della Citta' di Savona' sarà presentato il libro di Paolo Giardelli 'La memoria ritrovata'. Introduzione di Danilo Bruno; letture di Lia Giribone.Avremo modo di capirlo visitando il paese e il piccolo ma preziosoricco di testimonianze. Dopo la visita alci sposteremo alla Basilica di S. Pelino per una sosta pranzo ( ...

Il Museo Archeologico riapre le porte: tra gli Egizi e gli antichi ... L'Eco di Bergamo

L’INAUGURAZIONE . L’8 giugno in piazza Cittadella riprenderanno le visite, dopo i lavori che hanno rivoluzionato gli spazi. Tra le novità il prezioso sarcofago di Ankhekhonsu. Il prezioso sarcofago di ...Così il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, presenta il Museo archeologico di Gonfienti alla Rocca Strozzi, inaugurato ieri mattina alla presenza di tanti cittadini e di numerose autorità tra cui il ...