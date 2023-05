Il ministro Roccella è stata contestata al Salone del Libro di Torino

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - Un gruppo di contestatrici ha impedito alper le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia, di presentare il suo, da poco edito da Rubbettino, "Una famiglia radicale", al salone deldi. La manifestazione di dissenso èorganizzata dagli attivisti di Extinction Rebellion, femministe di "Non una di Meno", dove erainvitata all'Arena Piemonte per presentare il suo lavoro. A nulla è servito l'intervento di Nicola Lagioia, direttore uscente del Salone che ha provato, inutilmente, a placare gli animi. "Un'occasione di dibattito sprecata. Non è un bel segnale per la democrazia" ha detto l'editore Florindo Rubbettino Le contestatrici hanno di fatto impedito alla Ministra di presentare il volume."Ildi ...

ha quindi chiesto un confronto pubblico. Sul palco è salita una militante e ha letto un proclama.Proprio a Torino gli attivisti hanno sfruttato la presenza delper mandare in scena l'ultimo gesto choc per attirare l'attenzione dei social. La presentazione del libro del...... non voglio che nessuno sia porta via, non lo posso accettare visto che la mia esperienza è stata anche quella di sit in cui venivo portata via', ha detto il. Sul palco è quindi ...

Salone Libro, attiviste contestano il ministro della Famiglia Roccella TGCOM

Alcuni attivisti hanno protestato contro Eugenia Roccellaal Salone del Libro di Torino: qui il ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari opportunità era atteso per presentare il suo libro d ...Alcuni attivisti e attiviste hanno contestato la ministra per la famiglia Eugenia Roccella, nel corso dell'evento previsto al Salone del Libro di Torino per ...