Il Milan supera la Samp e si avvicina al quarto posto | Quagliarella in gol dopo un anno

(Di sabato 20 maggio 2023) Continua il programma della 36ª giornata del campionato di Serie A e nell’anticipo serale si sono incontratedoria. La squadra di Pioli ha riscattato in parte il ko contro l’Inter, il successo contro i blucerchiati ha rilanciato le ambizioni di. Ilaccorcia le distanze dalla Lazio (in attesa della partita contro l’Udinese) e il distacco dalla zona Champions è di appena un punto. Ilsi schiera con Leao, Diaz e Messias alle spalle di Giroud. Il grande protagonista della partita è stato proprio il francese, autore di una tripletta da impazzire. Le altre reti delsono state realizzate da Leao e Brahim Diaz. Continuano le delusioni per ladoria, già matematicamente retrocessa in Serie B. La gara si è conclusa ...

Gli scaligeri, dopo aver perso sul campo del Torino e aver visto vincere lo Spezia contro il, ...per il numero otto gialloblù che controlla il pallone e con una diagonale vincente...E sin qui ha indovinato tutto:che elimina il Napoli ma viene piegato in semifinale contro l'Inter, Real Madrid cheil Chelsea arrendendosi al Manchester City. E poi la profezia sulla ...Per il M5S pessimi risultati elettorali, il partitoil 5% solo in due grandi città. Male ... SPORT Spezia -2 a 0, vince l'Inter in casa con il Sassuolo 4 a 2, pareggia la Roma 0 a 0 con il ...

Milan-Sampdoria live (5-1), secondo tempo Genova24.it

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan domina e supera la già retrocessa Sampdoria per 5-1. Sono Leao, una tripletta di Giroud e una rete di Diaz a ...Il Milan domina e supera la già retrocessa Sampdoria per 5-1. Sono Leao, una tripletta di Giroud e una rete di Diaz a decidere una sfida a senso unico per quasi tutti i 90 minuti. I rossoneri, che ...