(Di sabato 20 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Per ciò che si è visto spesso in questa stagione, se la Samp avesse ancora avuto un motivo per combattere, ilavrebbe rischiato di complicarsi parecchio la vita. L'1 - 1 è stato emblematico dei ...... importante per la corsa al quarto posto e per ritrovarsi dopo l'elimiazione dalla Champions League per mano dell'Inter, il tecnico del, Stefano Pioli , si dice convinto di un finale di ...... il portiere resta a terra, ma siquasi subito e il gioco prosegue 22 OCCASIONE GENOA! ... allora allenati dalla coppia Juric - Corradi, batterono ilcon un netto 5 - 0 dinanzi a più di ...

Il Milan si rialza e ne fa 5 alla Samp: tris di Giroud. Pioli a -1 dalla zona Champions La Gazzetta dello Sport

Dopo la delusione Champions League, il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere di nuovo in campo contro la Sampdoria, allenata dall'ex centrocampista ...Pioli deve affidarsi ancora Giroud al centro dell'attacco, viste le indisponibilità di Rebic e Origi. Alle spalle del bomber francese ci saranno Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. In difesa Kjaer è ...