Il Milan riparte | Samp travolta 5-1 con tris di Giroud

(Di sabato 20 maggio 2023) Tre punti per ripartire. Ilprova a smaltire la delusione in Champions battendo per 5-1 ladoria a San Siro, nell'anticipo della 36/a giornata di Serie A. Una vittoria importante per la classifica dei rossoneri, che staccano l'Atalanta al quinto posto e si portano a -1 dalla Lazio quarta. Protagonista della partita, autore della sua prima tripletta italiana che lo proietta a quota 11 reti in campionato. Di Leao e Brahim Diaz le altre due reti rossonere, con il portoghese che sale a quota 13 in Serie A. Per lanon basta il ritorno al gol dell'eterno Quagliarella, onore alla squadra di Stankovic che ha giocato con grande dignità nonostante una retrocessione già matematica. Tornando alla lotta Champions, ilè atteso domenica prossima da una sfida delicatissima contro la ...

Insomma, iltrascinato manco a dirlo da Leao e Giroud, ma è giusto sapere che il contesto era quello ideale per fare bella figura, dopo 3 sconfitte in 10 giorni, l'uscita dalla ...22.36 Anticipo Serie A,- Sampdoria 5 - 1 Il, dopo la cocente delusione nel derby di Champions,travolgendo 5 - 1 la Sampdoria al 'Meazza'. Subito fuochi d'artificio.avanti al 9': invenzione di Brahim Diaz per Leao che,a tu ...... anticipato di testa da Nuytink 1' si! in campo i 22 che hanno chiuso il primo tempo PRIMO TEMPO 45' finisce il primo tempo.avanti per 3 - 2 42' palla filtrante di Leao per Brahim Diaz ...

Il Milan riparte da Leao: ecco quando firmerà il rinnovo Tuttosport

I rossoneri travolgono i blucerchiati. A segno Rafael Leao, tripletta di Giroud nel mezzo la rete di Brahim Diaz. Il gol blucerchiato è di Quagliarella, il 182° in carriera ...Chi meglio della Samp, straultima in classifica e da tempo retrocessa in Serie B, per il Milan ancora scosso dalle ferite dell’Euroderby Il ricostituente ideale, una vittoria comoda e larga, l’import ...